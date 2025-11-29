Aralık ayı, Türkiye ekonomisi açısından yoğun bir gündemle geliyor. Memur ve emekli maaş artışlarını belirleyecek enflasyon verileri TÜİK tarafından 3 Aralık’ta açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) merakla beklenen faiz kararı ise 11 Aralık’ta duyurulacak. Bu iki kritik başlık beklenirken, ING Global’in Türkiye ekonomisine ilişkin hazırladığı yeni rapor kamuoyuyla paylaşıldı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,8

Bankanın değerlendirmesinde, hem iç talep hem de arz göstergelerinin büyüme hızında yavaşlamaya işaret ettiği vurgulandı. ING, üçüncü çeyreğe yönelik büyüme tahminini yüzde 3,8 olarak belirledi.

KASIM ENFLASYONU

Enflasyon tarafında ise kasım ayı için aylık artış beklentisi yüzde 1,3 olarak hesaplandı. Rapora göre yıllık enflasyonun kasım itibarıyla yüzde 31,6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

ARALIK AYI FAİZ İNDİRİMİ

Faiz politikalarına ilişkin öngörüleri de paylaşan ING, kasım ayı enflasyonunun tahminlerin altında kalması durumunda TCMB’nin 100 baz puandan daha güçlü bir faiz indirimi yapabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de son açıklanan verilere göre enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 artmış, yıllık enflasyon yüzde 32,87 seviyesinde gerçekleşmişti. Merkez Bankası ise son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50’ye çekmişti.