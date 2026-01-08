Açıklamada, ABD’nin gümüşe yönelik gümrük tarifeleri uygulamasının halen olası görülmediği belirtildi. Buna karşın piyasadaki mevcut koşulların fiyatlar üzerinde güçlü dalgalanmalara neden olduğu vurgulandı. Goldman Sachs, azalan stokların gümüş piyasasında sıkışma koşulları yarattığını ifade etti. Yatırımcı akışlarının Londra’daki kasalarda kalan metali hızla tüketmesiyle fiyat yükselişlerinin ivme kazandığı, sıkışmanın hafiflemesiyle ise sert geri dönüşlerin yaşandığı kaydedildi. 1979'DAN BU YANA İLK Ons gümüş fiyatları geçen yıl yüzde 146 değer kazanarak 1979’dan bu yana en hızlı yükselişini yaşamıştı. Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı, yıl genelinde sert yükselişlerle aralık ayında 84 dolarla rekor tazeledi. Ons gümüş, yılı 71,1 dolardan tamamladı.

