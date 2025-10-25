Altın haftaya 4 bin 381 dolar seviyesindeki rekorla başlamıştı. Yaşanan bu yükseliş uzun sürmedi. Yatırımcıların yoğun alım dalgasının ardından kâr satışına yönelmesiyle birlikte, altın son 12 yılın en sert haftalık düşüşünü yaşadı.

Uzmanlar, “Altın çılgınlığı bitti mi?” sorusuna yanıt ararken, dev yatırım bankaları peş peşe önemli açıklamalarda bulundu.

2025 yılı, altın için tarihe geçecek bir dönem oldu. Yıl genelinde yüzde 50’yi aşan yükseliş, 2008 küresel krizi ve Covid-19 dönemini dahi gölgede bıraktı.

ALTIN SON İKİ AYDA YÜZDE 25 DEĞER KAZANDI

Son iki ayda yüzde 25 değer kazanan altın; Fed’in faiz indirim beklentileri, ABD’nin artan borç yükü ve jeopolitik risklerin etkisiyle rekor seviyelere tırmandı.

Ancak analistler, “piyasa aşırı ısındı” uyarısında bulunarak düzeltme hareketinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİ GÜVENLİ LİMANI SARSTI

Haftanın sonuna doğru ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlayacağı beklentisi, yatırımcıların güvenli liman talebini azalttı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Başkan Xi ile adil bir anlaşma yapacağız” açıklaması sonrası dolar güç kazandı, bu da altın üzerindeki baskıyı artırdı.

Sonuç olarak altın haftayı yüzde 3,23 düşüşle kapattı. Uzmanlara göre fiyatlar 4.000 doların altına gerilerse satış baskısı daha da derinleşebilir.

UZMANLAR NE DİYOR?

Bağımsız analist Tai Wong, “Altın ve gümüş beklenenden düşük gelen enflasyonla yükseldi ancak satış baskısı hâlâ güçlü” değerlendirmesinde bulundu.

Blue Line Futures Strateji Direktörü Phillip Streible ise, “Altın 4.000 doların altına inerse, 3.850 dolara kadar gerileyebilir” uyarısında bulundu.

DEV BANKALARDAN PEŞ PEŞE TAHMİNLER GELİYOR

-JP Morgan: Uzun vadede 5.000 dolar beklentisi

JP Morgan, altın için 2026 yılı dördüncü çeyreğinde 5.055 dolar/ons seviyesini öngörüyor.

Bankanın küresel emtia stratejisi başkanı Natasha Kaneva, “Fed’in faiz indirim döngüsüne girmesiyle altın yukarı yönlü hareketini sürdürecek” dedi.

-Morgan Stanley: Tahminini yukarı revize etti

Morgan Stanley de altın için yükseliş beklentisini güçlendirdi.

Metaller stratejisti Amy Gower, “Altın artık sadece enflasyona karşı koruma değil, küresel risklerin barometresi haline geldi” ifadelerini kullandı.

Banka, 2026 yılı için altın tahminini 4.400 dolar/ons seviyesine yükseltti.

-Goldman Sachs: Yapısal yükseliş sürecek

Goldman Sachs ise altın fiyatlarındaki kısa vadeli geri çekilmenin “spekülatif pozisyonların çözülmesinden” kaynaklandığını belirtti.

Banka analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven, “Uzun vadeli yatırımcılar portföylerine altın eklemeye devam ediyor” dedi.

Goldman Sachs, altın için 2026 yılı sonu hedefini 4.900 dolar/ons olarak koruyor.

ALTIN ÇILGINLIĞI BİTTİ Mİ, YOKSA MOLA MI VERDİ?

Uzmanlara göre, altındaki son düşüş bir “trend sonu” değil, güçlü bir rallinin ardından gelen doğal bir düzeltme.

Merkez bankalarının alımları, zayıflayan dolar ve faiz indirim beklentileri, altın için uzun vadede pozitif görünümün korunduğunu gösteriyor.

Yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olmalı, ancak uzun vadeli stratejilerde altının hala güvenli liman konumunu sürdüğüne dikkat çekiliyor.