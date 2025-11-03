ING Global'den Türkiye'ye yönelik enflasyon değerlendirmesi geldi.

ING Global, Türkiye'de enflasyonun genel olarak düşüş trendine döndüğünü ancak dezenflasyon sürecinin yakın vadede zorlu olmaya devam edeceğini tahmin etti.

Banka, yıllık enflasyon oranının 2025 sonu itibarıyla yüzde 32 civarında olabileceğini öngördü. Banka "Gelecek yıl için enflasyonun yaklaşık yüzde 22'ye (TCMB'nin ara hedefi yüzde 16) yavaşlamasını bekliyoruz. Riskler genel olarak yukarı yönlü. TCMB, enflasyon görünümündeki bozulmaya faiz indirimlerini yavaşlatarak yanıt verdi. İndirimi temmuzdaki 300 baz puan ve eylüldeki 250 baz puandan ekimde 100 baz puana küçülttü" değerlendirmesi yaptı.

Raporda, "Ekim verileri aralıkta bir faiz indirimi daha yapılmasını destekliyor. İndirimin büyüklüğü kasım enflasyonuyla da belirlenecek. Aralıkta beklenen 100 baz puanlık indirimle politika faizinin yıl sonunda yüzde 38,5 seviyesinde olmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

JP Morgan da ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Türkiye’ye ilişkin değerlendirme raporunu paylaştı.

Fatih Akçelik imzalı notta, TÜİK’in açıkladığı yüzde 2,6’lık ekim ayı enflasyonunun, Bloomberg’in yüzde 2,8 ve JPMorgan’ın yüzde 2,7 tahminlerinin biraz altında gerçekleştiği belirtildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış aylık enflasyonun ise eylüldeki yüzde 2,7 seviyesinden yüzde 2,2’ye gerilediği vurgulandı.

Raporda, gıda enflasyonunun yüzde 4’lük beklentilere karşın yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesinin bu düşüşte etkili olduğu, giyim grubunda ise aylık yüzde 12,7 oranında artış yaşandığı ifade edildi.

JPMorgan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 32, 2026 yıl sonu tahminini ise yüzde 23 olarak korudu. Kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 1,6 seviyesinde olmasının beklendiği ve bu tahminlerde yukarı yönlü risklerin bulunduğu aktarıldı.