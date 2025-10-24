Citigroup’un yüksek faiz ortamında Türk Lirası pozisyonunu dolara çevirerek karını realize etmesi, hem riskten kaçınma eğilimini hem de kısa vadeli kâr odaklı stratejileri yansıtıyor.

Citi’nin Hamlesinin Anlamı

Yüksek faiz kazancı: Citigroup, son dönemde Merkez Bankası’nın uyguladığı yüksek politika faizi sayesinde TL cinsinden önemli bir getiri elde etti.

Pozisyon kapatma: Bu kazancı realize edip yeniden dolara dönmek, “TL’de zirveye gelindi” düşüncesine işaret edebilir.

Likidite koruma: Küresel piyasalarda doların değer kazanma eğilimi, kurumun riskleri minimize etme isteğini artırmış olabilir.

Yatırımcı Davranışlarına Etkisi

Citigroup gibi büyük bir oyuncunun pozisyon kapatması, diğer yabancı yatırımcılar arasında “kâr zamanı geldi mi?” endişesini tetikleyebilir. Bu durum:

TL varlıklarında satış baskısı yaratabilir,

Kısa vadeli sermaye çıkışlarına zemin hazırlayabilir,

Kur üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

Piyasa ve Politika Yansımaları

Eğer diğer yabancı yatırımcılar da benzer adımlar atarsa:

Dolar/TL yeniden yukarı yönlü hareketlenebilir,

Hazine tahvilleri ve borsada volatilite artabilir,

Türkiye’nin kısa vadeli sermaye akımlarına bağımlılığı tartışma konusu olabilir.

DOLAR 42 SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Dolar/TL sınırlı yükselişini sürdürerek 42 seviyesinin üzerine çıktı. Citigroup'un karını alarak piyasadan çekilmesinin üzerine gece saatlerinde 41,95 lira sınırını aşarak 42,05'e kadar yükseldi.

Bankalararası piyasada dolar/TL 42,1036 ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro/TL ise 48,85 seviyesinde işlem görüyor.

YURT İÇİNDE CHP DAVASI TAKİP EDİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada ifadelerinin alınacağını, Merdan Yanardağ'ın ise aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. İçeride CHP kurultayına ilişkin iptal davası yakından takip edilecek.

CITIBANK KARINI ALDI GİTTİ

Citigroup stratejistleri, küresel risklerin artması üzerine Türk lirası ve Macar forinti üzerindeki uzun pozisyonlarını kapatarak kâr elde etti.

KARINI ALDI GİTTİ

Türk lirası ve forintteki uzun pozisyonlardan önemli bir kazanç elde eden banka, artan risk ortamında “karı realize edip” piyasadan çekilmenin daha güvenli olduğunu düşünüyor. Ekonomist İris Cibre, temmuz ayında bu detaya değindiğini belirterek başka çıkışların da olacağını düşündüğünü belirtti.

TL pozisyonlarından 2024 Mart sonundan beri Londra offshore'da carry yapanlar, USD bazında ~30% net, temiz para kazandılar

Bloomberg'den Kerim Karakaya'nın aktardığına göre Citigroup’un strateji ekibine liderlik eden Luis Costa, yayımladığı notta, “Kısa vadede daha temkinli bir duruş sergiliyoruz. Birçok önemli uluslararası risk faktörünün yükseldiğini görüyoruz” ifadesini kullandı.

Costa, ekibin “Dolar/TL kısa pozisyonu (Short USDTRY), Euro/Forint kısa pozisyonu (Short EURHUF) ve 2 yıllık Güney Afrika randı (ZAR) alım pozisyonlarından” kâr elde ettiğini belirtti. Ayrıca, CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) ile Latin Amerika döviz piyasalarındaki pozisyonlarını da model portföylerinde nötr seviyeye çekti.

Costa’ya göre, doların hareketleri ve Avrupa’daki büyümede yaşanabilecek olası yavaşlama yeni bir risk unsuru oluşturuyor. “Yerel para birimlerindeki mevcut trendin ani bir duraksama yaşaması, yabancı yatırımcıların portföylerinde ciddi dalgalanmalara yol açabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Citi, Mısır’ın 2051 vadeli tahvillerinde taktiksel olarak uzun pozisyon açarken, 2033 vadeli tahvillerdeki eğrinin rekor seviyelere ulaştığına dikkat çekti.