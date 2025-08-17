Karayollarındaki hız sınırları yeniden ele alındı. Bu konudaki işaret levhaları azaltılacak, hız sınırları değişecek. Trafik işaret levhaları “Mümkün olduğu kadar az, gerektiği kadar da çok” olacak.

Okul, hastane bölgesi gibi istisnalar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak. Yolun yapısı, trafik yoğunluğu, yaya hareketliliği gibi hususlar dikkate alınarak uygun görülen kesimlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırları yeniden düzenlenecek. Hız sınırlamalarır 1 Eylül’e kadar tamamlanıp, 31 Aralık günü yürürlüğe girecek.

Bayramda vatandaşa cezalar yağmıştı

Bayram tatilinde neredeyse ceza yemeyen sürücü kalmadı. 90 ya da 110 km ile gidilen yollarda hız sınırı aniden 50-30 km’lere düşmesiyle son bayram tatillerinde sürücülerin büyük bölümü ceza yemiş

‘PUSU KURULDU’ ELEŞTIRISI

Bu yollarda radarlı trafik ekiplerinin adeta “pusu kurduğu” eleştirileri yapılırken, EDS sistemleri ile yazılan cezalar da tartışmalara yol açmıştı.