Fenerbahçe’de Talisca şoku… Sarı lacivertliler, Anderson Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcu salı günü oynanacak olan Beşiktaş derbisini kaçıracak.
Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde:
“Futbolcumuz Anderson Talisca’nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Medicana Ataşehir Hastanesi’nde MR’ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”