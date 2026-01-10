Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda mücadele eden Dorgeles Nene, ülkesi Mali'nin turnuvadan elenmesinin ardından İstanbul'a döndü.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın özel uçak organize ederek Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdiği öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alındı.
Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 3 gol - 7 asistlik katkı sağladı. 23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla oynanacak mücadelenin kadrosuna alındığı öğrenildi.