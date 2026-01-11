Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 86-66 kazanan Fenerbahçe Opet, şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası'nı 15. kez müzesine götürmüş oldu.

Sarı-lacivertlilerde Meeseman 17, Rubert 16, Mc Bride 15 sayı attı.

İki takım taraftarlarının tıklım tıklım doldurduğu finali Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi de sarı-lacivertli takımın benchinin arkasında izledi. Dün futbolda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Süper Kupa finalinde de Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan sarı-lacivertlilerde taraftarlar Başkan Sadettin Saran’a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Saran da taraftarların tezahüratlarına alkışlarla yanıt verdi. Başkan Saran maç boyunca mücadeleyi ayakta büyük heyecanla takip etti.

Fenerbahçeliler maç sonunda takımı, “Şampiyon” tezahüratlarıyla bağırlarına basarken, Başkan Saran’a da tezahürat yaptı.

DEV MAÇA BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bilge Donuk, Hüseyin Beşok, Yılmaz Argüden, Gülşah Akkaya, Ali Türkmen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri Ufuk Şansal, Erdem Sezer, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Kulübü Başkanı Veli Deveciler de izledi.

KUPAYI 15. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Bu şampiyonlukla birlikte sarı-lacivertli ekip, Kadınlar Türkiye Kupası'nı toplamda 15'nci kez müzesine götürmeyi başardı

EN SKORER İSİMLER

Fenerbahçe Opet'te Emma Meesseman ve Kayla McBride attığı 17 sayıyla takımının ve maçın en skorer isimleri oldu. Galatasaray'da Teja Oblak'ın 13 sayısı galibiyet için yetmedi.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

FENERBAHÇE OPET: Sevgi 7, Olcay 3, Meesseman 17, Rupert 16, Mc Bride 15, Gabrielle Williams 6, Alperi 3, Mccovan 11, Allemand 8, Meltem

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Smalls 4, Elizabeth Williams 15, Oblak 13, Ayşe 11, Elif 2, Sude, Gökşen 6, Derin, Zeynep Şevval, Juhasz 5, Kuier 10

1’İNCİ PERİYOT: 21-16

İLK YARI: 47-35

3ÜNCÜ PERİYOT: 63-55