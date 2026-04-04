Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, nefes kesen karşılaşmada Galatasaray'ı konuk etti. Maçın 51. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Wagner Pina'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR ÇAĞIRDI KARAR DEĞİŞMEDİ Barış Alper'in faulünün ardından VAR hakemi Erkan Engin, karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ı 'potansiyel kırmızı kart' gerekçesiyle pozisyonu izlemeye davet etti. Hakem Aydın'ın sarı kart kararında pozisyonu izledikten sonra da değişiklik olmadı. GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM Öte yandan Galatasaray, pozisyonla ilgili sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Barış'ın faulünün ardından VAR hakemi Erkan Engin anlamsız şekilde orta hakem Cihan Aydın'ı incelemeye çağırdı. Cihan Aydın pozisyonu izledikten sonra sarı kart kararında değişikliğe gitmedi."

