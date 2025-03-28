2 Nisan Çarşamba günü Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Sarı lacivertliler dev derbinin bilet fiyatlarını açıkladı.
En düşük bilet fiyatı 1500 TL olurken deplasman tribünün biletleri 1.950 TL olarak belirlendi. Karşılaşmanın biletleri 29.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine, 30.03.2025 Pazar günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine, 31.03.2025 Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacak.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Galatasaray ile @ulkerstadyumu’nda oynayacağımız maçın biletleri satışa çıkıyor.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 28, 2025
🔗 https://t.co/7COjoMPqP7 pic.twitter.com/tSzKwDlHsB