Avrupa pazarında yaşanan ekonomik daralma birçok sektörde üretimin neredeyse durmasına sebep oluyor. Geçen hafta Beyaz eşya markası Bosch iki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıklamıştı. Bu hafta da Peugeot, Citroën, Opel, Jeep ve Fiat gibi markaları bünyesinde barındıran otomotiv devi Stellantis son günlerde Avrupa’daki birçok fabrikada üretimi durduracağını duyurdu.

Avrupa’daki üretim, en kârlı lokasyonlara göre yüzde 15-35 daha pahalı hale geldi. Bu eğilim devam ederse, otomotiv yedek parça sektöründe 300.000- 350.000 iş risk altında olacak.

PERFORMANSI DÜŞTÜ

Stellantis'in Avrupa performansı pek iyi gitmiyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Temmuz ayında satışların %8,1 oranında azalarak 1.192.746 adede gerilediğini gösteriyor. Opel, Citroën, Fiat, DS ve Lancia'nın satışları düşerken Peugeot, Jeep ve Alfa Romeo'nun satışları geçen yıla kıyasla ufak artışlar yaşasa da şirketin düşüşü sürüyor.