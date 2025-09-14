12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) son dünya şampiyonu Almanya karşısında final maçına çıktı. Türkiye tek nefes olup ay yıldızlıların şampiyonluğuna kenetlendi.
Letonya'nın başkenti Riga'daki tarihi maçta turnuvanın güçlü ekiplerinden Almanya'yı devirerek tarihimizde ilk kez şampiyonluk yaşamak istiyoruz.
Türkiye, yarı finalde Yunanistan'ı 68-94 mağlup ederek finallere kaldı. A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'a resmi maçlarda 15 yıl sonra üstünlük sağladı. Böylece Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez finale yükseldi. Son olarak EuroBasket 2001'de adını finale yazdırmıştı.