Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa final maçı öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya teknik direktörler Okan Buruk ve Tedesco'nun yanı sıra Icardi ve Semedo da katıldı. İşte açıklamalar…

Domenico Tedesco: "Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık, Talisca geri döndü. Matteo Guendouzi takımla ilk kez çalıştı. Aynı şekilde Mert Günok da yeni geldi, iki idman yaptı. Takım olarak sabırsızlanıyoruz."

GUENDOUZI AÇIKLAMASI

"İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Çok kolay ve net değil ne kadar oynayacağı. Kendisi ile konuşacağız ve karar vereceğiz. O hep kazanmak ister, winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. 35 yaşında, kariyerinin sonunda gelmedi. Prime döneminde geldi, çok mutluyuz. Herkes çok iyi bir iş çıkardı. Onu aldığımız için mutluyuz. Nasıl oynayacağını göreceğiz, tek isteğimiz burada oynarken keyif alması."

Okan Buruk: "Burada hep beraber olduğumuz için mutluyuz. Bir önceki finalde bir arada olamadık. Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim. Dışarıdaki insanların tepkilerine yol açmadan bu rekabetin saha içerisinde devam etmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Çok iyi kadromuz var. Osimhen ve Jakobs, Afrika Kupası'nda. Singo olmayacak. Diğer oyuncular hazır. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Transfer sadece sizin elinizde olmuyor. Ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da sözleşme ile ilgili kolay çıkabilecek oyuncuları tercih etmek durumundasınız. Şampiyonlar Ligi'nde de yeni transferleri oynatamayacağımız için zaman var. Doğru oyuncuları, doğru zamanda getireceğiz. Benim için de zor oluyor. Hem maç oynuyoruz, hem de sürekli transfer için görüş bildiriyoruz. Önemli transfer çalışmalarımız var, en kısa sürede takviyeler olacak. Kimsenin şüphesi olmasın."

‘KUPAYI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’

Mauro Icardi: "Finalle bizim ve kulüp için önemli. Son yıllarda şampiyonluklar yaşadık. Bu kez yine kupayı almak istiyoruz. Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Bu kupa camia için çok önemli, kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

‘BU KULÜP KUPAYI HAK EDİYOR’

Nelson Semedo: "Finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Samsunspor'a karşı iyi oynadık ve burayı hak ettik. Güzel bir maç olsun ve sadece futbol konuşulsun. Bu finale iyi hazırlandık. İyi transferler yaptık. Musaba çok iyi başladı. Mert ve Guendouzi de takımla çalıştı. Takıma yardımcı olacaklarını umuyorum. Umarım iyi maç olur, bu kulüp kupayı hak ediyor. 2014'ten sonra bu kupayı kazanmak istiyoruz, iyi de bir moral olur."