A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi. Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi de belli oldu.

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın yarı final maçında Brezilya ile İtalya karşı karşıya geldi. İtalya, Brezilya'yı 3-2 yendi ve finale yükselen taraf oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşılaşacak. Dev final yarın TSİ 15:30'da oynanacak.