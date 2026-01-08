Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin hakemleri belirlendi.

10 Ocak Cumartesi saat 20.30'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün oldu.

NİYE TARTIŞMALI?

Halil Umut Meler, yeni sezon öncesinde girdiği fiziksel yeterlilik testinde başarısız olmuş ve Süper Lig’de görev alıp alamayacağı belirsizliğe girmişti.

İkinci keç yapılan koşu testi gazetecilerin olmadığı bir ortamda saat 06:00'da tekrarlanmış ve Meler'in testi geçtiği açıklanmıştı.

Bu gelişmelerden sonra FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in 2026 Dünya Kupası geniş hakem kadrosundan çıkarıldığı da iddia edilmişti.