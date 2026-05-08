Yalova Tersanesi’nde demirli bulunan ve Savmar Solutions şirketi tarafından işletilen 1980 yapımı gemi için belirlenen muhammen bedel 66 milyon 400 bin TL oldu. 99,52 metre uzunluğunda ve 5 bin 287 ton ağırlığında olan geminin mülkiyeti, Ekvator Ginesi merkezli Viteoca Gesl şirketine kayıtlı bulunuyor.

GEMİNİN GENEL KONDİSYONU VE TEKNİK DURUMU

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, icra müdürlüğü tarafından hazırlanan satış ilanında, geminin mevcut durumuna dair teknik detaylara yer verildi. İncelemelere göre, geminin su hattı altında ağır yosun ve midye tabakası oluştuğu, güverte saç kondisyonunun ise vasat durumda olduğu saptandı. Köprüüstündeki elektrik donanımları ve panolarının bakıma ihtiyaç duyduğu, kablo kanallarının sökülerek dağınık halde bırakıldığı resmi kayıtlara geçti.

NAVİGASYON VE SEYİR CİHAZLARI ATIL DURUMDA

Geminin seyir ve navigasyon cihazlarının yerinde olduğu ancak telsiz ve harita odalarının bakımsız halde bulunduğu belirtildi. İlanda, navigasyon konsolu kapaklarının açık olduğu, harita ve belgelerin yerlere saçıldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca gemi üzerindeki 4 adet vincin tellerinin bakımsız olduğu ve pusula sisteminin yeniden kalibrasyona ihtiyaç duyduğu saptandı.

SATIŞ 27 MAYIS'TA GERÇEKLEŞECEK

Geminin tüm güvertelerinde boya, bakım ve saç değişimi gerekliliği rapor edildi. Yalova Tersanesi sahasında bulunan Don Candido isimli Ro-Ro gemisi, 27 Mayıs tarihinde 66 milyon 400 bin liralık başlangıç bedeliyle açık artırmaya çıkarılacak. Satış süreci icra iflas mevzuatı hükümlerine göre yürütülecek.