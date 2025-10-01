Türkiye’de uzun yıllar KFC ve Pizza Hut markalarının işletmesini üstlenen İş Gıda AŞ, konkordato talebinin reddedilmesinin ardından resmen iflas etti.

CNBC'de yer alan habere göre, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İş Gıda AŞ ile grup şirketlerinden İshway Gıda Dağıtım AŞ’nin iflasına hükmetti. Karar kapsamında şirketin 4,4 milyar TL’lik borcu kayıtlara geçti.

EN BÜYÜK ALICAKLISI KFC VE PİZZA HUT

Şirketin en büyük alacaklısı, KFC ve Pizza Hut markalarının global sahibi Yum! Brands oldu. İş Gıda’nın yalnızca bu firmaya olan borcunun yaklaşık 1 milyar TL, yabancı sermayeli bir özel bankaya olan borcunun ise 541 milyon TL olduğu açıklandı.

'BORCA BATIK' OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İş Holding bünyesindeki şirketler, bu yılın şubat ayında konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme önce 3 aylık geçici mühlet, ardından 30 Haziran’da kesin mühlet tanıdı. Ancak 23 Eylül tarihli konkordato komiseri raporunda, İş Gıda AŞ’nin “borca batık” durumda olduğu tespit edilince süreç sona erdi.