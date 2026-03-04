ABD'de 69 mağazası bulunana ve indirimli lüks ürün satışları ile bilinen Saks OFF 5TH mağazaları kapsamında ciddi bir karara imza attı. Şirket genel merkezinde alınan karara göre firmanın 69 mağazasından 57'sini kapatacak.

İFLASIN EŞİĞİNDE SATIŞLAR

Şirketin kararlarının arkasında iflas ve yeniden yapılanma süreçlerinin olduğu bildirildi. Bu kapsamda ünlü giyim ve perakende mağazası ülke genelinde mağaza kapatmalarına başladı. Ayrıca çevrim içi platformlarda yapılan satışlarda ürünlere yüzde 80'e varan oranda indirim getirildi.

Şirket tarafından başlatılan tasfiye satışları ile birlikte moda ürünleri, aksesuarlar ve diğer ürünlere yüzde 80'e varan indirimler uygulandı. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre indirimler nihai satışlar kapsamında. Alınan karara göre bu durum şirketin faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırma sürecinin bir parçası.

ANA MAĞAZALARA ODAKLANILACAK

Geçtiğimiz ay Saks Global ülke çapında faaliyet göstere 69 mağazasından 57'sini kapatma kararı aldı. Ocak ayı ortasında iflas başvurusunda bulunan şirketin aldığı kararın nedeni ağır borç yükü ile Neiman Marcus ve Bergdof Goodman gibi ana lüks mağazalara odaklanma ihtiyacı.

Alınan karar kapsamında fiziksel varlığını koruyan 12 mağaza indirimli tasfiye satışları için açık kalacak.