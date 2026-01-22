Rusya'nın başkenti Moskova'da İlk ihalesinde alıcı bulamayan Domodedovo Havalimanı için yeni satış tarihi 29 Ocak olarak belirlendi. Tek bir teklifin geldiği ancak geçersiz sayıldığı ilk sürecin ardından, bu kez fiyatın düşerek belirlendiği “Hollanda tipi” açık artırma yöntemi uygulanacak. Satış süreci için başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlanacak.

BAŞLANGIÇ FİYATININ YARISINA KADAR DÜŞECEK

Özelleştirme mevzuatına göre açık artırma, varlığın piyasa değeri olan 132,2 milyar ruble (yaklaşık 1,65 milyar dolar) başlangıç fiyatıyla açılacak. İhale formatı gereği fiyat, her adımda başlangıç bedelinin yüzde 10’u oranında aşağı çekilecek.

Ayrıca ihalede fiyatın başlangıç seviyesinin yüzde 50’sine kadar düşmesine imkan tanınacak. Belirli bir seviyede birden fazla alıcı çıkması durumunda ise, artırım ters yönde işleyerek yüzde 5’lik artış adımlarıyla yukarı yönelecek.

İLK İHALE BAŞARISIZ OLDU

Daha önce düzenlenen elektronik ihalede, 132,266 milyar rublelik başlangıç fiyatına karşılık yalnızca bireysel girişimci Yevgeniy Bogatıy teklif sundu. Ancak Bogatıy, belgelerindeki eksiklikler nedeniyle komisyon tarafından ihaleye kabul edilmedi ve satış başarısızlıkla sonuçlandı.

İhalenin sonuçsuz kalmasının ardından Şeremetyevo Havalimanı yönetimi, fiyat indirimi yapılması durumunda sürece katılmaya hazır olduklarını duyurdu.

PANDEMİ SONRASI ZORLU SÜREÇ BAŞLADI

Domodedovo yönetiminin paylaştığı verilere göre havalimanı, pandemi ve 2022'de başlayan Ukrayna savaşı sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle zorlu bir ekonomik süreçten geçiyor. 2023’te 34 milyar ruble olan gelirler, 2024’te 31 milyar rubleye geriledi. Ayrıca yolcu sayısı yüzde 21,9 oranında azalma kaydedildi.

Havalimanın toplam borç miktarı 70 milyar rubleyi (yaklaşık 875 milyon dolar) aştı.