American Airlines, el bagajı politikalarında yolcuların lehine bir değişikliğe gidiyor. Şirket, bu pazartesi günü itibarıyla ABD genelindeki tüm havaalanlarında biniş kapılarında yer alan metal çanta ölçüm cihazlarını kaldırıyor. Bu adımla, yolcuların valizlerini söz konusu metal kutulara sıkıştırarak boyut kontrolü yapması zorunluluğu ortadan kalkacak.

New York Post'un haberine göre; şirket içi bir e-postada, bagaj ölçüm cihazlarının kaldırılmasının “biniş sürecini iyileştirmek” amacıyla yapıldığı belirtildi. American Airlines, bu bilgiyi doğrulayarak uygulamanın resmen başlayacağını açıkladı.

'MÜŞTERİDEN YANA OLUN'

Şirket, bu değişikliğin el bagajı boyut kurallarını ortadan kaldırmadığının altını çizdi. Buna göre, el bagajı hâlâ toplamda 45 inçlik (lineer) (yaklaşık 115 cm) ölçüyü aşmamalı. Ancak yeni uygulamada, çalışanlara “çanta biraz büyük görünüyorsa veya emin değilseniz, müşteriden yana olun” talimatı verildi.

Bu adım, özellikle ek bagaj ücreti ödememek için el bagajlarını tıka basa dolduran yolcular açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. American Airlines yolcuları, hâlihazırda bir adet üst bölmeye sığabilecek el bagajı ve bir adet koltuk altına girebilecek kişisel eşya hakkına sahip.

Şirketin açıklamasına göre, metal çanta ölçüm cihazları check-in kontuarlarında kullanılmaya devam edecek. Çalışanlara, açıkça fazla büyük olan çantaların güvenlikten el bagajı olarak geçirilmemesi için dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

SEKTÖRDE BENZERLERİ VAR

American Airlines’ın eski CEO’su Doug Parker da geçmişte yaptığı açıklamalarda aile üyelerine “asla bagaj teslim etmeyin” tavsiyesinde bulunduğunu söylemişti. Parker, bunun seyahat sırasında yaşanabilecek aksilikleri önemli ölçüde azalttığını vurgulamıştı. Parker, 2001-2023 yılları arasında şirketin CEO’su olarak görev yapmıştı.

Bu adım, American Airlines için bir ilk olsa da sektörde benzer uygulamalar var. United Airlines, bu tür metal bagaj ölçüm cihazlarını 2020 yılında kaldırmıştı.