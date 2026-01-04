Ekonomik biletleri ile bilinen Ryanair; İngiltere, Finlandiya ve İtalya gibi bölgelerde kış programını genişletse de İspanya, Fransa, Almanya, Belçika ve Portekiz gibi ana destinasyonlarda milyonlarca koltuk kapasitesini iptal etmeye hazırlanıyor.

Almanya, yüksek hava trafik kontrol ücretleri ve güvenlik vergileri nedeniyle en büyük darbeyi alan ülkelerden biri oldu. Havayolu, 2025/2026 kış sezonu için Almanya'ya yönelik 24 rotayı ve yaklaşık 800 bin koltuğu kestiğini açıkladı.

Dortmund, Dresden ve Leipzig havalimanlarındaki operasyonlar 2026'nın ötesinde de askıda kalmaya devam edecek. Ryanair, Alman hükümetini havacılık vergilerini düşürme sözünü tutmamakla suçlarken, kapasitesini daha düşük maliyetli olan İrlanda, Polonya ve Fas gibi ülkelere kaydıracağını belirtti.

İspanya cephesinde ise havayolu işletmecisi Aena ile yaşanan vergi ve ücret anlaşmazlıkları nedeniyle 1,2 milyon koltukluk bir kesinti öngörülüyor. 2026 yaz programıyla birlikte Asturias ve Vigo uçuşları tamamen durdurulurken; Tenerife North, Valladolid ve Jerez gibi merkezlerdeki operasyonlar kapalı kalmaya devam edecek.

Ryanair, bölgesel İspanyol havalimanlarının yüksek maliyetler nedeniyle rekabetçiliğini kaybettiğini savunarak odağını Madrid ve Barselona gibi büyük merkezlere veya Hırvatistan ve Arnavutluk gibi ülkelere çeviriyor.

Fransa ve Belçika'da da benzer bir tablo hakim. Fransa’da artan vergiler nedeniyle Strasbourg ve Brive uçuşları askıda kalırken, Bergerac rotasının 2026 yazında müzakereler sonucu yeniden açılacağı duyuruldu.

Belçika’da ise yolcu başına vergilerin iki katına çıkarılmasına tepki gösteren havayolu, Brüksel ve Charleroi’den 20 rotayı silerek beş uçağını bu üslerden çekme kararı aldı. Bu durumun Barselona, Lizbon ve Roma gibi popüler varış noktalarını etkilemesi bekleniyor.

Portekiz'de ise Mart 2026 sonu itibarıyla Azor Adaları'ndaki tüm rotalar iptal edilecek. Havayolu, Portekizli operatör ANA’nın tekelci fiyatlandırma yaptığını ve AB emisyon vergilerinin kısa mesafeli uçuşlara zarar verdiğini iddia ediyor.

Öte yandan Ryanair, yaz talebinin arttığı Hırvatistan gibi bölgelere kaynak ayırmak amacıyla Bosna-Hersek (Banja Luka) ve Sırbistan (Niş) uçuşlarında da frekans azaltımına gideceğini açıkladı.