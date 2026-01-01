Ünlü Yatırım Holding A.Ş, 20 Eylül 2021 tarihinde 300 milyon TL sermayeli bir yatırım bankası kurulması için BDDK’ya başvuruda bulunmuştu. Şirket, söz konusu başvurunun değerlendirme sürecinin ardından geri çekilmesine karar verildiğini bildirdi.

STRATEJİK ÖNCELİKLER GÜNCELLENDİ

KAP’ta yer alan açıklamada, başvurunun yapıldığı tarihten bu yana ekonomik konjonktürde yaşanan değişimlerin ve yatırımcı beklentilerinin göz önünde bulundurulduğu ifade edildi. Şirket yönetiminin, stratejik önceliklerin güncellenmesi sonucunda Türkiye’de ve bölgede büyüme fırsatlarının daha esnek ve etkin şekilde değerlendirilmesi amacıyla bu aşamada banka kuruluşundan vazgeçtiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 31 Aralık 2025 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda başvurunun resmen geri çekildiği bilgisi paylaşıldı.

FİNANS SEKTÖRÜNE KATKI VURGUSU

Şirket, bundan sonraki süreçte de Türkiye’nin bölgesel finans merkezi olma hedefini desteklemeye devam edeceğini belirtti. Sermaye piyasalarının derinleşmesi, uluslararası entegrasyonu ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

ŞİRKETİN GEÇMİŞİ VE FAALİYETLERİ

Ünlü Yatırım Holding’in temelleri, 1996 yılında İstanbul’da yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulan Dundas Ünlü & Co’ya dayanıyor. Şirket, 2002 yılında Işıklar Menkul’ü satın alarak faaliyet alanını genişletti.

2012–2013 yıllarında ÜNLÜ & Co markasıyla yeniden yapılanan şirket, bilanço büyümesi, yeni fonların kurulması ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgesine açılma gibi adımlar attı. Bölgesel genişleme kapsamında MENA Finans’ın kurulduğu bilgisi paylaşıldı.