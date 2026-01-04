Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden biri olan AKSA'yı bünyesinde bulunduran Kazancı Holding'in kurucu ismi Ali Metin Kazancı, 91 yaşında hayatını kaybetti.



2 milyar doları aşan servetiyle Forbes Dergisi'nin yayınladığı 'Türkiye'nin en zengin iş insanları' listesinde yer alan Kazancı'nın ölümü çevresini yasa boğarken, ünlü iş insanının cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'den kaldırılacağı ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

HAYIR İŞLERİYLE BİLİNİYOR



Hayatını kaybeden Ali Metin Kazancı, eğitime yaptığı yatırımlarla ve hayır işleriyle biliniyor. Kazancı uzun yıllardır Rize'de ve Malatya'da çok sayıda okul yaptırırken, farklı şehirlerdeki okullara ise birçok teknolojik ekipman bağışladı.