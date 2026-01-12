Dünyanın en büyük ikinci bira üreticisi Heineken’de sular durulmuyor. Şirketin 2020 yılından bu yana dümende olan CEO’su Dolf van den Brink, üst üste gelen kötü finansal sonuçlar ve yatırımcıların artan baskısı sonucunda istifa kararı aldı. 31 Mayıs itibarıyla görevini bırakacak olan Van den Brink’in ayrılık haberi, piyasalarda da deprem etkisi yaratarak şirket hisselerinin yüzde 3 oranında değer kaybetmesine neden oldu.

PANDEMİ VE ENFLASYONUN GÖLGESİNDE BİR DÖNEM

Haziran 2020’de, tam da küresel pandeminin en sert yaşandığı günlerde göreve gelen Van den Brink’in yönetim süreci adeta bir kriz yönetimi sınavına dönüştü. Pandemi kısıtlamalarının ardından gelen ham madde maliyetlerindeki aşırı artış ve dünya genelinde bira tüketimine olan talebin zayıflaması, dev markayı zor bir sürece soktu. Yatırımcıların beklentilerini karşılayamayan kâr marjları ve hisse performansındaki durgunluk, CEO üzerindeki ayrılık baskısını nihayetinde kaçınılmaz kıldı.

SEKİZ AY BOYUNCA DANIŞMANLIK YAPACAK

Heineken yönetim kurulu, stratejik bir geçiş süreci planlayarak Van den Brink’in Haziran ayından itibaren sekiz ay boyunca şirkete danışmanlık yapacağını duyurdu. Bu süreçte Tiger ve Amstel gibi dev markaları da bünyesinde barındıran şirketi geleceğe taşıyacak yeni lider için arama çalışmaları başlatıldı. Şirketin yeni dönemde, özellikle zayıflayan satışları canlandırmak için nasıl bir rota izleyeceği merak konusu.

SEKTÖRÜ BEKLEYEN YENİ TEHLİKELER

Heineken’deki bu kan değişimi, aslında tüm içecek sektörünün karşı karşıya olduğu büyük bir dönüşümün parçası olarak görülüyor. Genç neslin değişen alkol tüketim alışkanlıkları, yeni nesil rakiplerin piyasaya girişi ve son dönemde popülerleşen kilo verme ilaçlarının yeme-içme kültürünü değiştirmesi, sektörün geleceği üzerinde kara bulutlar oluşturuyor. Özellikle Nijerya ve Vietnam gibi kritik pazarlarda yaşanan daralmalar, yeni gelecek CEO’nun masasında bekleyen en büyük sorunlar olarak dikkat çekiyor.