Irak Savaşı’nda sivillere yönelik katliamla gündeme gelen ve Libya'da hükümet devirmeye çalışma özel askeri şirket Blackwater’ın kurucusu Erik Prens, bu kez Ukrayna’daki insansız hava aracı (İHA) üretim şirketlerini satın alma girişimiyle gündeme geldi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Prens, Kiev’de İHA üreticileriyle temas kurmaya çalışırken görüldü. Gazeteye konuşan kaynaklar, Prens’in amacının Ukrayna’daki stratejik savunma şirketlerini satın almak olduğunu öne sürdü.

Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklardan biri, “Erik oraya İHA üretim şirketlerini satın almak için gidiyor” ifadelerini kullandı. Başka bir kaynak da bu bilgiyi doğrularken, söz konusu şirketlerin Ukrayna için stratejik varlık haline geldiğinin altını çizdi.

Ukrayna’da savunma alanında deneyimli eski bir Amerikan özel kuvvetler mensubu ise Prens’in ilgisinin şaşırtıcı olmadığını vurguladı:

“İHA’lar artık özel askeri şirketlerin vazgeçilmez bir parçası. Eğer bir ÖAS’siniz ve İHA’nız ya da elektronik savaş kabiliyetiniz yoksa, demodesiniz.”

BLACKWATER VE PRENS'İN KİRLİ GEÇMİŞİ

Eski bir Amerikan deniz piyadesi olan Erik Prens, 1997’de kurduğu Blackwater ile Irak Savaşı sırasında sahneye çıkmıştı. Şirketin çalışanları 2007’de Bağdat’ta 14 sivili öldürmüş, mahkum edilmiş ancak dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 2020’de bu kişileri affetmişti.

Prens, Cumhuriyetçi Parti’ye verdiği destekle de biliniyor. 2016 seçimlerinde Trump’ın kampanyasına 250 bin dolar bağış yapan Prens’in kız kardeşi Betsy DeVos, Trump’ın ilk döneminde Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. Prens ayrıca, mevcut Pentagon Başkanı Pete Hegseth ile yakın ilişkilere sahip.

LİBYA'DA HÜKÜMETİ DEVİRMEYE ÇALIŞTILAR

Tartışmalı şirketin ve Batılı özel güvenlik uzmanlarının 2021 yılında Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri ve istihbarat desteği sağlayarak meşru hükümeti iki kez devirme planları ortaya çıkmıştı.

PRENS'İN HAMLESİ DİKKATLE İZLENİYOR

Erik Prens’in Ukrayna’da İHA üretim şirketlerini satın alma girişimi, hem Kiev’in savunma sanayisinin geleceği hem de özel askeri şirketlerin uluslararası rolü açısından dikkatle izleniyor. Tartışmalı geçmişi ve stratejik varlıkların satışı konusundaki hassasiyet, bu girişimin nasıl sonuçlanacağı sorusunu gündeme taşıyor.