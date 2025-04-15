Uluslararası finans kuruluşu HSBC, Türkiye ekonomisine ilişkin analizlerini paylaştı. Kurum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikasında önümüzdeki bir yılda değişiklik beklemediğini belirtirken, Türk bankalarına yönelik hedef fiyat tahminlerini de revize etti.

TÜRK BANKALARI RAPORU

HSBC’nin yayımladığı değerlendirme raporuna göre, Merkez Bankası’nın mevcut para politikası duruşunu sürdüreceği ve Haziran 2025’e kadar politika faizinde indirim yapmayacağı tahmin ediliyor. Bu beklenti doğrultusunda Türk bankacılık sektörü hisselerine yönelik fiyat hedeflerinde güncelleme yapıldı.

Raporda, Akbank (AKBNK) için hedef fiyat 72 TL’den 63,5 TL’ye düşürülürken, hisse için “al” tavsiyesi korundu. Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyat yukarı yönlü revize edilerek 132 TL’den 136 TL’ye çıkarıldı ve yine “al” tavsiyesi verildi.

İş Bankası C (ISCTR) hissesi için hedef fiyat 15,85 TL’den 14,3 TL’ye çekildi. Buna karşın, bankaya yönelik “al” tavsiyesi değişmedi. Yapı Kredi Bankası (YKBNK) için ise hedef fiyat 28,6 TL’den 26,4 TL’ye düşürülürken, tavsiye seviyesi “tut” olarak korundu.