Temmuz ayında işçinin yüzde 95’lik zam talebine işveren yüzde 30 teklif edince başlayan grev bugün 111’inci gününe gerdi.

Yılın ilk yarısında 2 milyar TL kâr açıklayan Gübretaş yönetimi işçiyle masa kurmadı, teklifini yüzde 38’de bıraktı. Üretim durduğu için yaşanan fiyat artışlarını görmezden gelen yönetim, “İşçiye zam yapsak fiyatlar artardı” dedi.

FİYAT ZAMLANDI

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki Gübretaş’ta 111 gündür üretim yapılmazken, bu süreçte gübre fiyatları yüzde 40’a varan oranda zamlandı, Tarım Kredi Kooperatifi ihtiyacı olan gübreyi Cengiz Holding’in şirketi Eti Gübre’den aldı. Çiftçi uygun fiyatlı güvenli gübreye ulaşamadı, piyasayı sahte gübre esir aldı.

Bu gelişmeler olurken ülkenin gübre üretiminin yüzde 30’unu yapan, en büyük gübre fabrikası Gübretaş’ın Genel Müdürü Aytaç Onkun Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Yüzde 95’lik zammı ücretlere uygulamış olsak bu direkt gübrenin maliyetine, fiyatlara yansıyacak” diye konuştu.

YÜZDE 95’TE DEĞİLİZ

Fabrikada örgütlü olan Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu, Gübretaş yönetiminin iddialarını yalanladı. Yüzde 95 talebinde ısrarcı olmadıklarını söyleyen Yetişoğlu, “Biz daha bir hafta önce onlara ‘yüzde 95 şart değil, gelin masa kuralım orta noktada buluşalım’ dedik. Bunların grevi bitirmek, üretim yapmak gibi bir niyetleri yok. İşçiye hak ettiği ücreti vermemek için piyasayı yüksek fiyata ve sahte gübreye teslim etme riskini göze alıyorlar” dedi.

Grevi bitirme çağrısı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise “İşçilerin haklarını derhal teslim edin. Yandaş firmalardan yapılan yüksek fiyatlı gübre alımları hakkında kamuoyunu bilgilendirin. Razi Petrokimya’nın satış süreci, hakkında adli soruşturma başlatın” dedi.

İran’daki gübreyi kime sattılar?

Gübretaşla ilgili bir iddia da Halk TV yazarı Bahadır Özgür’den geldi. Şirketin 2021 yılı denetim raporlarını kaleme alan Özgür, 30 Haziran 2021’de Gübretaş’ın sahibi olduğu İran’daki Razi Petrokimya’nın, North Star Co, Swiss Fertilizer ve Fargo Co şirketlerine 389 milyon 617 bin 417 TL satış yaptığını yazdı. Ancak yapılan satışlar karşılığında herhangi bir teminat alınmadığı belirtilen yazıda, “Açık kaynaklara baktığımda böyle bir şirkete rastlamadım. İsminin değişmiş veya eksik yazılmış olabileceğini not düşeyim. Ama denetçi de bulamamış. Öyleyse soralım: Tonlarca gübre ve amonyak kime, nereye, ne için satıldı” diye sordu.