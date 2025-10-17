İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında yürüttüğü dosyada, Dağ Grup çatısı altında faaliyet gösteren kişiler hakkında ikinci dalga operasyon düzenledi.

YASADIŞI FİNANS AĞI DEŞİFRE OLDU

Cumhuriyet'ten Batuhan Serim'in haberine göre, Soruşturma dosyasında MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık beyanları, banka hesap hareketleri ve güvenlik kamerası görüntülerine yer verildi. Belgelerde, merkezleri Laleli’de bulunan bazı grup şirketlerinin, yurt dışı bağlantılı yasa dışı bir finans ağı oluşturduğu belirlendi.

47 MİLYARLIK HAYALİ İŞLEM

Tespitlere göre şüphelilerin, özellikle Libya ile yapılan para transferlerinde çeşitli ödeme sistemleri üzerinden tekel oluşturdukları, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen banka kartlarını kullanarak POS cihazları aracılığıyla hayali işlemler gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Bu yöntemle toplamda 47 milyar lirayı aşan sahte işlem hacmi oluşturuldu.

Elde edilen 1 milyar 300 milyon liralık gelir, şirket kayıtlarında ticari faaliyet gibi gösterilerek sisteme sokuldu. Ayrıca, döviz bürolarında suç gelirlerinin nakit olarak saklandığı yönündeki ihbar ve gizli tanık ifadeleri üzerine yapılan aramalarda, yüklü miktarda döviz ele geçirildi.