Penguin kasabasında köpeklerini gezdiren Tony Cheeseman, Preservation Bay Plajı’nda martıların çevresini sardığı parlak bir yaratıkla karşılaştı. Cheeseman, balığın çenesinde ve baş kısmında dalgalı, yelpaze benzeri uzantılar bulunduğunu ve daha önce böyle bir canlı görmediğini söyledi.

KIYAMET BALIĞI ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

Macquarie Üniversitesi’nden Profesör Culum Brown, kıyıya vuran canlının büyük ihtimalle dev bir kürek balığı olduğunu belirtti. Brown, bu türün nadir görüldüğünü, uzun kurdele şeklindeki vücudu ve kesintisiz sırt yüzgeciyle ayırt edildiğini aktardı.

JAPON FOLKLORUNDA “FELAKET HABERCİSİ” OLARAK BİLİNİYOR

Kürek balıkları Japon kültüründe “ryūgū-no-tsukai”, yani “deniz tanrısının habercisi” olarak anılıyor. Görüldüklerinde deprem veya tsunami gibi felaketlerin yaklaştığına inanılıyor. Bilimsel araştırmalar ise bu canlıların görünmesiyle doğal afetler arasında bir ilişki bulunmadığını ortaya koyuyor.

Bilim insanlarına göre kürek balıkları genellikle 200 ila 1500 metre arasında derinliklerde yaşıyor ve çoğunlukla yalnızca çok zayıf düşmüş örnekler yüzeye kadar çıkabiliyor. Profesör Brown, “Bazen hiçbir sebep yokken de kıyıya yakın bölgelerde görülüyorlar” dedi.

DENİZ YILANI EFSANELERİYLE DE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Tarihsel kayıtlara göre kürek balıkları, 18. ve 19. yüzyılda denizciler tarafından sık sık “deniz yılanı” zannedildi. Hatta 1878’de yayımlanan bir Avustralya gazetesinde, Penguin yakınlarında görülen bir canlıdan “deniz yılanı” olarak bahsedilmiş ve çizimde kürek balığına benzer bir tasvir yer almıştı.

Uzmanlar, bu türün parlak görünümü, anormal boyutları ve nadirliği nedeniyle dev kalamarlar gibi neredeyse efsanevi bir statü kazandığını belirtti.