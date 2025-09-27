Bartın’dan Ukrayna’ya giden gemi, 18 Eylül’de Kefken Pembe Kayalıklar mevkiinde karaya oturdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle botla müdahale edilemeyince, 6’sı Ukraynalı, 1’i İranlı olmak üzere toplam 7 mürettebat Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterle kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen mürettebatın ifadeleri alındı.

"HER AN DAHA FAZLA ZARAR GÖREBİLİR"

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ozan Hikmet Arıcan, geminin daha fazla ağır hava koşullarına maruz kalmasının ciddi riskler doğurabileceği uyarısında bulundu. Özellikle yakıt tanklarının zarar görmesi durumunda çevre kirliliği yaşanabileceğine dikkat çeken Arıcan, şu ifadeleri kullandı:

“Yakıtın transferi bir an önce yapılmalı. Aksi halde gemi daha fazla zarar görürse yakıt tankları da delinip sızıntıya neden olabilir. Geminin bulunduğu alan hem görsel hem de turistik açıdan değerli. Çevre felaketi yaşanması durumunda telafisi zor zararlar doğar.”

GEMİ VASFINI KAYBETTİ

Arıcan, RAPID isimli geminin sığ ve kayalık alana oturduğunu, kurtarma sırasında hasarın artmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Geminin yükünün başka bir gemiye aktarılarak daha derin sulara çekilmesi gerektiğini söyleyen uzman, geminin artık “gemi vasfını” kaybetmiş olduğunu, ancak römorkörlerle tersaneye ya da söküm sahasına götürülebileceğini ifade etti.

“Gemi ciddi hasar aldı. Makinesi çalışsa dahi bu haliyle güvenli şekilde seyrüsefer yapması mümkün değil. Gemi römorkörlerle güvenli bir alana çekildikten sonra üzerindeki alçı yükü boşaltılmalı.”

Doç. Dr. Arıcan’a göre bu tarz kurtarma operasyonları hem maliyetli hem de zaman alıcı. Gemi sahibinin, yük sahibinin ve sigorta şirketlerinin sürece dahil olduğunu belirten Arıcan, P&I sigorta kuruluşlarının, klas kuruluşlarının ve dalgıç ekiplerinin bölgede detaylı analizler yaptığını, bu analizlere göre kurtarma planlarının belirleneceğini söyledi.

Kazanın nedenine ilişkin değerlendirmede bulunan Arıcan, makine arızalarının genellikle ihmal ve bakım eksikliklerinden kaynaklandığını belirtti:

“Deniz kazalarını tamamen önlemek mümkün değil ama riskleri en aza indirebiliriz. Bu tür olaylar bize sistemli bakım, hızlı müdahale ve iş güvenliği uygulamalarının ne kadar hayati olduğunu gösteriyor.”

Mevcut yüzer bariyerlerin yeterli olup olmayacağı konusunda da uyarıda bulunan Arıcan, ikinci bir yüzer bariyerin daha çekilmesinin düşünülebileceğini söyledi. “Daha fazla güvenlik önlemi her zaman iyidir. Bu sadece çevreyi değil, müdahale ekiplerinin güvenliğini de korur” dedi.