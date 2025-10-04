ABD, elektrikli araç ve enerji depolama sektörleri için kritik öneme sahip lityum üretiminde stratejik bir adım attı. Nevada’daki Thacker Pass lityum madenine yüzde 5 oranında ortak olan ABD hükümeti, ülkenin kritik madenler üzerindeki kontrolünü artırmayı hedefliyor.

Enerji Bakanlığı tarafından duyurulan anlaşmaya göre, söz konusu hisse alımı Lithium Americas şirketi üzerinden gerçekleşti. ABD hükümeti ayrıca şirketin General Motors ile yürüttüğü madencilik projesinde de yüzde 5’lik paya sahip oldu. Böylece Washington yönetimi, stratejik kaynakların tedarik zincirindeki rolünü güçlendirmiş oldu.

BATI YARIM KÜRENİN EN BÜYÜK MADENİ OLACAK

2028’de faaliyete geçmesi planlanan Thacker Pass tesisi, Batı Yarımküre’nin en büyük lityum üreticisi olacak.

İlk aşamada yıllık 40 bin ton lityum karbonat üretmesi beklenen tesis, elektrikli araç bataryaları, yenilenebilir enerji depolama sistemleri ve elektronik cihazlar için kritik hammadde sağlayacak.

Bu miktar, yaklaşık 800 bin elektrikli aracın batarya ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye denk geliyor.

Şu anda ABD’nin yıllık lityum üretimi 5 bin tonun altında bulunurken, Çin tek başına 40 bin ton üretim yaparak küresel pazarın öncüsü konumunda. Çin’i Avustralya ve Şili izliyor.