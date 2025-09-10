Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray ilk sınavına Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkacak. Karşılaşmaya günler kala biletler satışa çıkarken karaborsa krizi yaşanıyor.

Almanya’da Türk nüfusunun fazla olması nedeniyle mücadele öncesi biletler karaborsada biletler büyük ilgi görüyor. Karaborsada normal koltuk biletlerinin 10 katı fazlasına 900 euro'ya satıldığı, bu bedelin öğrenildi.. Maç öncesi karaborsada satılan bilet fiyatlarının 2500 euro'ya kadar çıktığı, VIP koltukların biletlerinin ise 4500 euro'ya satıldığı belirtildi.

3000 KOLTUK SANİYELER İÇİNDE BİTTİ

Eintracht Frankfurt Galatasaray taraftarları için 3000 koltuk ayırmıştı. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan biletler saniyeler içinde tükenmişti. Alman ekibi Frankfurt tribününde sarı kırmızılı taraftarların olmasından endişe ediyor.

FRANFURT CEPHESİ UYARDI

Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke, geçtiğimiz günlerde karaborsadan bilet satışı ile ilgili taraftarları uyarmıştı. Reschke yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Eintracht Frankfurt ile Galatasaray arasındaki eşleşmenin ardından karaborsa biletlerin gündeme geldiğinin hatırlatılmasının ardından Reschke, "Bu durumda gerçekten iki uyarıda bulunmak gerekiyor. Birincisi potansiyel alıcılara yönelik. Karaborsadan bilet almamaları konusunda açıkça uyarıyoruz. Böyle bir talep, çok sayıda dolandırıcıyı da beraberinde getiriyor. Kura çekilmesinden bu yana, çeşitli platformlarda sayısız teklif var. Neredeyse tümü sahte teklifler! Yani stadyumda hiç olmayan koltuklar için biletler sunuldu. Buna inanan taraftarlar, zararlarını telafi edemeyecekler."dedi.

DEV MAÇ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak. Mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.