UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray ile Liverpool, bu akşam saat 22.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı yerinde izlemek için İstanbul’a gelen Liverpool taraftarları İstanbul Boğazı'nda tekne turu yaptı.

İngiliz ekibinin taraftarlarının yaptığı boğaz turu, renkli anlara sahne oldu. Liverpool taraftarlarının bulunduğu teknede, Galatasaray Adası önünden geçerken Liverpool ile özdeşleşen “You’ll Never Walk Alone” (Asla yalnız yürümeyeceksin) çalındı ve taraftarlar hep bir ağızdan şarkıya eşlik etti. Adada bulunan Galatasaraylılarla Liverpoollular birbirine el salladı.

Yüzden fazla taraftar grubunun olduğu tekne, tarihi yarımadadan geçerek boğaz hattında gezdi. Liverpool taraftarlarının yer aldığı teknede 2005'ta alınan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna atıfta bulunan "We are one of the miracles of İstanbul" (Biz İstanbul'un mucizelerinden biriyiz) yazılı bir pankart ile Filistin bayrakları da yer aldı.