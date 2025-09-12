Portekizli teknik adam, bugün düzenlediği basın toplantısında, milli kalecinin Manchester City karşısında maça ilk 11'de başlayacağını belirterek, "Altay devam edecek çünkü buna ihtiyacımız var. Bu, Altay'a olan güvenimizin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Manchester United, yaz transfer döneminde Belçika ekibi Antwerp'ten 23 yaşındaki kaleci Senne Lammens'i transfer ederken, Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'yı ise Trabzonspor'a kiraladı.

Amorim, Onana'nın bordo-mavili ekibe kiralanmasıyla ilgili olarak da, "Sadece kulüp değil, Andre de durumun bir değişiklik gerektirdiğini anladı. Hem onun hem bizim için zordu ve bizim düşüncemiz kalecilerde bir değişiklik yapmaktı. Andre Onana için en iyisini diliyorum. Bazen seviyenize geri dönmek için ortamı değiştirmeniz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.