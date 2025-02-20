UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçında Real Madrid, sahasında Manchester City'yi konuk etti. İlk maçı 3-2 kazanan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da da 3-1 galip gelerek tur atlayan takım oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 33 ve 61. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Kylian Mbappe, böylece Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk Hat-Tirck'ini Manchester City karşısında yapmış oldu. Manchester City'nin tek golü 90. dakikada Nico Gonzalez'den geldi.

Manchester City, ilk 45 dakikayı kaleye tek bir şut dahi atamadan tamamladı. İkinci yarıda da rakibine net pozisyon şansı vermeyen Real Madrid, son dakikada kalesinde gol görse de rahat bir galibiyet alarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Real Madrid'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, mücadelede süre alamadı.

Real Madrid, son 16 turunda Bayer Leverkusen ya da Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

Borussia Dortmund 0-0 Sporting Lizbon

Paris Saint Germain 7-0 Brest

PSV Eindhoven 3-1 Juventus

Kırmızı yazılan takımlar tur atladı.