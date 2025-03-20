Sultanlar Ligi'nin 26'ncı haftasında Eczacıbaşı, evinde ağırladığı VakıfBank'a 3-0 mağlup oldu.
Konuk ekip Vakıfbank ilk seti 25-20 kazanmayı başardı. 2'nci sette büyük bir çekişmeyle geçti ve konuk ekip bu seti de 25-20 galip tamamladı. 3'üncü seti Vakıfbank 25-21 önde tamamladı ve maçı 3-0 kazanmayı başardı.
Bu maçtan önce 3'üncü sırada olan VakıfBank 2'nci sıradaki rakibi Eczacıbaşı'nı mağlup ederek Sultanlar Ligi lig aşamasını 2'nci sırada tamamladı.
- SALON: Cebeci Spor Kompleksi
- HAKEMLER: Burhan İlhan, Mehmet Gül
- ECZACIBAŞI: Boskovic, Beyaz Arıcı, Hande Baladın, Chloe Jack, Yaprak Erkek, Naz Akyol, Elif Şahin, Rettke, Boden, Simge Akoz, Nicoletti,
- VAKIFBANK: Frantti, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Van Ryk, Bosetti, Xinyue, Deniz Uyanık, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Markova
- SETLER: 20-25, 20-25, 21-25
- SÜRE: 1 saat 35 dakika