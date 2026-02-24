Carrefour hipermarket zinciri, 7 Ocak 2026 ile 28 Şubat 2026 tarihleri arasında satışa sunulan Mivano marka cam su ısıtıcılarının güvenlik gerekçesiyle piyasadan toplatılacağını duyurdu.

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ TESPİT EDİLDİ

"2026-02-0212" referans numarasıyla yayımlanan resmi duyuruya göre, MIV-700BE model numaralı cihazların standartlara uygun olmadığı ve kullanıcılar için ciddi bir elektrik çarpması riski taşıdığı tespit edildi. Şirket, söz konusu ürünün kullanımının tehlike arz etmesi nedeniyle "gönüllü geri çağırma" sürecini başlattığını açıkladı.

TÜKETİCİLERE CİHAZI KULLANMAYIN UYARISI YAPILDI

Yetkililer, bu ürünü satın almış olan tüketicilerin cihazı kullanmayı derhal bırakmaları ve güvenlik amacıyla fişten çekmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ürün tanımlama bilgilerine göre, geri çağırma süreci Fransa genelindeki tüm Carrefour hipermarketlerini kapsıyor.

ÜCRET İADESİ YAPILACAK

Ürünü satın alan müşterilerin, cihazı en yakın Carrefour satış noktasına iade etmeleri isteniyor. İade edilen ürünler için tüketicilere tam ücret iadesi yapılacağı bildirildi.

TÜRKİYE İÇİN DE UYARI YAPILDI

Duyuru her ne kadar Fransa merkezli yayınlanmış olsa da, küresel ticaret ve e-ticaret kanalları nedeniyle şu hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Söz konusu Mivano MIV-700BE model ürünün, uluslararası alışveriş siteleri veya bireysel getirme yoluyla Türkiye'de bulunma ihtimaline karşı tüketicilerin ürün etiketlerini kontrol etmesi öneriliyor.