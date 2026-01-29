Amazon, gıda perakendesi alanındaki yol haritasını yeniden şekillendirme kararı aldı. Bu kapsamda şirket, Amazon Go ve Amazon Fresh markaları altında faaliyet gösteren tüm fiziksel mağazalarını kapatacağını duyurdu.

Kapanacak mağazalardan bazılarının ise Whole Foods Market bünyesine dahil edilerek yeniden faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

YETERSİZ KALINDI

Şirket tarafından yapılan blog açıklamasında, Amazon markalı marketlerin bazı alanlarda olumlu geri dönüşler aldığı ancak mevcut mağaza modelinin geniş ölçekli büyümeyi destekleyecek güçlü ve sürdürülebilir bir müşteri deneyimi sunmakta yetersiz kaldığı belirtildi.

Amazon, mağazalarda görev yapan çalışanların şirket içindeki diğer pozisyonlara geçiş yapabilmeleri için destek sağlanacağını da açıkladı. Yeni dönemde şirketin odağının ise Amazon Fresh teslimat hizmetleri, 30 dakikanın altındaki teslimat seçeneği Amazon Now ve Whole Foods Market zinciri olacağı kaydedildi.