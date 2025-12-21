Latin Amerika Yeni Otomobil Değerlendirme Programı’nın (Latin NCAP) açıkladığı son çarpışma testleri, fiyat–performans dengesiyle öne çıkan Suzuki Baleno için hayal kırıklığı yarattı. Geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan model, temel güvenlik donanımıyla girdiği testlerden yalnızca 1 yıldız alarak ciddi güvenlik açıklarını gözler önüne serdi.

YANDAN ÇARPMA VE YOLCU GÜVENLİĞİNDE ZAYIF SONUÇ

Latin NCAP tarafından yapılan değerlendirmede, Baleno’nun standart olarak sunulan iki hava yastığıyla test edildiği belirtildi. Önden çarpma testlerinde gövde bütünlüğünün genel olarak korunduğu ifade edilirken, yandan çarpma senaryolarında yetişkin yolcular için göğüs korumasının “zayıf” seviyede kaldığı vurgulandı. Bu sonuç, aracın güvenlik performansına doğrudan olumsuz yansıdı.

PUANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Latin NCAP verilerine göre Suzuki Baleno’nun güvenlik performansı şu şekilde ölçüldü:

-Yetişkin yolcu koruması: %42,28

-Çocuk yolcu koruması: %65,46

-Yaya ve savunmasız yol kullanıcıları koruması: %48,28

-Güvenlik yardımcı sistemleri: %58,14

Ortaya çıkan tablo, özellikle yetişkin yolcu güvenliği açısından beklentilerin oldukça altında kaldı.

ÇOCUK GÜVENLİĞİNDE KRİTİK EKSİK

Çocuk yolcu güvenliği tarafında ISOFIX bağlantılı ve arkaya dönük çocuk koltuklarının yeterli koruma sağladığı belirtilse de, ön yolcu hava yastığını devre dışı bırakacak bir mekanizmanın bulunmaması, puanların ciddi biçimde düşmesine neden oldu. Latin NCAP, bu eksikliği önemli bir güvenlik açığı olarak rapora yansıttı.

YAYA GÜVENLİĞİ ALARM VERDİ

Baleno’nun yaya koruması performansı da endişe verici bulundu. Baş bölgesi koruması “yeterli” ile “yetersiz” arasında değişkenlik gösterirken, üst bacak koruması zayıf olarak değerlendirildi. Ayrıca araçta yaya algılamalı Otonom Acil Frenleme (AEB) sisteminin bulunmaması, güvenlik notunu aşağı çeken başlıca unsurlar arasında yer aldı.

ALTI HAVA YASTIĞIYLA YENİDEN TEST EDİLDİ

Test sonuçlarının ardından Suzuki, üretici inisiyatifiyle yan, baş ve göğüs koruması sunan altı hava yastıklı versiyonu yeniden Latin NCAP testlerine soktu. Bu güncelleme sayesinde Baleno’nun güvenlik puanı iki yıldıza yükseldi. Ancak kurum, ADAS teknolojilerindeki eksiklikler ve yaya korumasındaki yetersizlikler nedeniyle modelin hâlâ modern güvenlik standartlarının gerisinde kaldığını açıkça ifade etti.

Latin NCAP’in yayımladığı bu rapor, erişilebilir fiyatlı ve “sevilen” modellerde bile güvenlik donanımının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.