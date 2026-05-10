Projede biri yaklaşık 12 metre, diğeri ise 6 metre uzunluğunda iki büyük nakliye konteyneri kullanıldı. Yapının iç kısmına yatak odası, mutfak, duş alanı ve oturma bölümü eklendi. Ahşap kaplamalar, büyük cam kapılar ve modern aydınlatmalar sayesinde konteyner yapının küçük bir lüks daireyi andırdığı belirtiliyor.

KONTEYNERLERİ ÇİFTLİK ARAZİSİNE YERLEŞTİRDİLER

Projeyi hazırlayan Colin Hunter-Scott ve eşi Paul, konteynerleri başlangıçta geçici yaşam alanı olarak kullanmayı planladıklarını söyledi. Ancak dönüşüm tamamlandıktan sonra yapıyı kalıcı şekilde kullanmaya karar verdikleri belirtildi. Çiftin projeye yaklaşık 40 bin sterlin harcadığı tahmin ediliyor.

Konteynerlerin İskoçya’daki sert hava koşullarına dayanabilmesi için özel yalıtım sistemleri kullanıldı. Yapının dış kısmı ise doğal çevreye uyum sağlaması için ahşap kaplamayla gizlendi.

KONTEYNER EVLERE İLGİ ARTIYOR

Son yıllarda nakliye konteynerlerinden yapılan ev projeleri dünya genelinde daha yaygın hale gelmeye başladı. Özellikle 'tiny house' akımı ve sürdürülebilir mimari trendiyle birlikte eski yük konteynerleri yaşam alanına dönüştürülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde birçok kullanıcı, dışarıdan sıradan görünen konteynerlerin iç kısmının lüks otel odalarını andırdığını belirtti. Uzmanlara göre konteyner yapılar, hızlı kurulabilmeleri ve maliyet avantajları nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha sık tercih edilebilir.