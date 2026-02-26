Otomobil sektöründe "elektrikli gelecek" vizyonu, dev markaların birer birer geri adım atmasıyla yeni bir sürece giriyor. Lamborghini, daha önce 2028 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı tamamen elektrikli Lanzador modelinden vazgeçtiğini duyurdu. Şirket, kullanıcı deneyimi ve pazar talepleri doğrultusunda strateji değişikliğine gitti.

TALEBİN SIFIRA YAKIN OLDUĞU AÇIKLANDI

Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann, elektrikli araç geliştirme sürecinin marka için "pahalı bir hobiye" dönüşme riski taşıdığını belirtti. Winkelmann, markanın hedef kitlesi olan süper spor otomobil tutkunları arasında elektrikli modellere olan talebin "sıfıra yakın" olduğunu itiraf etti.

CEO, mevcut elektrikli araç teknolojisinin Lamborghini DNA'sını tanımlayan o özel "duygusal bağı" ve performansı sunmakta yetersiz kaldığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Hibrit motorlar, karbon emisyonunu düşürürken markamızın ruhunu koruyan en uygun çözüm olarak öne çıkıyor."

SEKTÖRDE U DÖNÜŞÜ

Elektrikli araç piyasasındaki yavaşlama sadece İtalyan deviyle sınırlı değil. Otomobil dünyasının diğer devleri de milyarlarca dolarlık zararların ardından planlarını revize ediyor. Fiat, Peugeot ve Citroen gibi markaların çatı şirketi, 19 milyar sterlinlik mali kaybın ardından elektrikli araç üretimini azaltma kararı aldı.

Amerikan otomobil devi, tamamen elektrikli modeller yerine hibrit ve farklı motor seçeneklerine ağırlık vereceğini doğruladı. Lamborghini'nin en çok satan modellerinden biri olan Urus'un tamamen elektrikli versiyonu da iptal edildi. Yeni nesil Urus, 2029 yılında "şarj edilebilir hibrit" olarak yollara çıkacak.

LÜKS SEGMENTTE TALEP SINIRLI

Lamborghini yetkilileri, bayiler ve müşterilerle yapılan kapsamlı görüşmeler sonucunda, özellikle lüks süper spor segmentinde elektrikli araçlara geçiş hızının ciddi şekilde yavaşladığını belirtti. Şirket, 20 milyar avroya varan piyasa değerini korumak adına, müşteri taleplerinin merkezde olduğu hibrit teknolojisine yatırım yapmaya devam edecek.