Japon otomotiv devi Honda, küresel yarı iletken (çip) tedarikinde yaşanan yeni bir kriz nedeniyle Meksika’daki fabrikasında üretimi durdurdu. Nikkei’nin haberine göre, şirket Salı günü yerel saatle üretimi tamamen askıya aldı.

Üretimin durdurulmasının ardında, çip üreticisi Nexperia ile Çin arasında yaşanan ticari gerilim bulunuyor. Hollanda merkezli Nexperia, otomotiv sektörüne sağladığı elektronik bileşenlerle kritik bir tedarikçi konumunda. Ancak şirketin Çin bağlantılı faaliyetleri, ABD’nin teknoloji ihracatına yönelik kısıtlamaları nedeniyle tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açtı.

Bu durum, Honda’nın Meksika’daki fabrikasında kullanılan motor kontrol üniteleri ve elektronik sistemlerde kullanılan çiplerin teminini zorlaştırdı.

MEKSİKA'DAN ABD'YE İHRAÇ EDİLİYOR

Meksika’daki tesis, Honda’nın Kuzey Amerika pazarına yönelik en önemli üretim merkezlerinden biri. Buradan özellikle Civic, HR-V ve CR-V gibi yüksek talep gören modeller ABD’ye ihraç ediliyor. Üretimin durması, bu modellerin tedarik zincirinde geçici kesintilere neden olabilir.

Honda yetkilileri, üretimin ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin henüz net bir takvim açıklamadı. Şirketin durumu “yakından izlediği” ve alternatif tedarik kaynakları üzerinde çalıştığı bildirildi.