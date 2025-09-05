ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri, Georgia eyaletinde bulunan Hyundai'nin elektrikli araç bataryası üretim tesisine düzenledikleri baskında, yasa dışı yollarla çalışan 475 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, ciddi federal suç iddialarına yönelik süren bir soruşturma kapsamında gerçekleşti.

FBI VE EYALET POLİSİ ORTAK OPERASYON YAPTI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Georgia'nın Ellabell kentindeki Hyundai tesisine yönelik baskının, ICE polislerinin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve eyalet polisiyle iş birliği içinde, mahkeme kararıyla alınan arama emri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan 475 kişinin büyük bir kısmının vize süreleri dolmuş ya da ülkede yasal statüye sahip olmadan çalıştığı tespit edildi. Söz konusu kişilerin yalnızca Hyundai değil, aynı zamanda birden fazla aracı firmaya bağlı olarak çalıştıkları da aktarıldı.

HYUNDAİ: "DOĞRUDAN ÇALIŞANLARIMIZ DEĞİL"

Konuya ilişkin Hyundai Motor Company tarafından yapılan açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği ve olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün itibarıyla, gözaltına alınan kişilerin hiçbirinin doğrudan Hyundai Motor Company bünyesinde çalışmadığını anlıyoruz. Durumun özel koşullarını değerlendirmeye devam ediyoruz.”

Bu ifadeler, gözaltına alınan işçilerin Hyundai'nin taşeron firmaları aracılığıyla istihdam edildiği yönündeki iddiaları destekler nitelikte.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, soruşturmanın kapsamı hakkında kamuoyuna daha ayrıntılı bilgi vermek üzere bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Toplantıda, yasa dışı istihdam ağına dair yeni verilerin paylaşılması bekleniyor.