Paraguay mutfağının köklü simgelerinden biri olan Bori Bori (Vori Vori) çorbası, uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas tarafından yapılan değerlendirmelerde, üst üste iki yıl boyunca "Dünyanın En İyi Tavuk Çorbası" seçilerek küresel bir başarıya imza attı. Tayland’ın Tom Kha Gai ve Yunanistan’ın Avgolemono gibi dünyaca ünlü rakiplerini geride bırakan geleneksel lezzet, 5 üzerinden 4.7 gibi rekor bir puan alarak birincilik kürsüsüne yerleşti.

TOPLUMSAL BİR KİMLİK SEMBOLÜ

Paraguay’ın yerli dili olan Guarani dilinde "topçuk" anlamına gelen "vori" kelimesinden türetilen bu yemek, 2017 yılında Paraguay hükümeti tarafından "Ulusal Gastronomik Miras" ilan edilmişti. Temelini mısır unu, Paraguay peyniri ve tavuk suyunun oluşturduğu Bori Bori, hem bir aile yemeği hem de toplumsal bir kimlik sembolü olarak kabul ediliyor.

YÜKSEK BESİN PROFİLİ SUNUYOR

Bori Bori, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sunduğu yüksek besin profiliyle de dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu geleneksel çorbanın sağlığa olan katkılarını şu başlıklar altında topluyor:

- Tavuk suyunun içerdiği amino asitler ve mineraller, soğuk algınlığı ve grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı doğal bir koruma kalkanı oluşturur.

- Temel malzemesi mısır unu olan çorba, glüten hassasiyeti olan bireyler için güvenli ve yüksek enerjili bir karbonhidrat kaynağı sunar.

- İçeriğindeki yoğun tavuk proteini ve peynirden gelen kalsiyum, kas gelişimi ve kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olur.

- Sebze ve etin uzun süre kısık ateşte pişmesi, besinlerin vücut tarafından emilimini kolaylaştırırken sindirim sistemini yormaz.

ÇORBA BU YÜZDEN ZİRVEYE YERLEŞTİ

Bu çorbanın zirveye yerleşmesinin temel nedenleri arasında; doku dengesi ve otantik malzeme kullanımı gösteriliyor. Klasik tavuk çorbalarının aksine, mısır unu ve peynirle hazırlanan el yapımı topların çorbaya kattığı yoğun kıvam, yemeği hem sıvı bir gıda hem de doyurucu bir ana öğün haline getiriyor.