Pandemiyle birlikte evden sipariş ve paket servis alışkanlıkları kalıcı hale geldi, bu da tam hizmet veren restoranları ağır biçimde etkiledi. Artan kira, gıda ve iş gücü maliyetleri zincirlerin kâr marjlarını daralttı. İşte, iflas eden en beklenmedik restoran zincirlerinden bazıları:

TGI Fridays, 1965’te New York’ta kurulduğunda devrim yaratan bir konseptti. Ancak 2008’de 601 şubeye ulaşan marka, 2024’te yalnızca 163 restorana düşerek iflas başvurusunda bulundu. ABD’de artık 100’den az şubesi kalan zincir, pandemiyle birlikte düşen müşteri trafiği ve artan maliyetler nedeniyle büyük darbe aldı.

Planta, 2016’da çevre dostu, bitki bazlı yemekleriyle dikkat çekmişti. Ancak sürdürülebilirlik vizyonu kârlılığa dönüşmedi. 2025’te iflas koruma talebinde bulunan vegan restoran zinciri, yüksek kiralar ve pandemi sonrası borç yükü nedeniyle 18 şubeden sadece 9’una düştü.

Bir başka dev, Red Lobster, 2024’te iflasını duyurdu. 1968’de kurulan zincir, “sonsuz karides” promosyonuyla 11 milyon dolar kaybederek finansal çöküşe sürüklendi. Şirket, 2023’te 76 milyon dolar zarar açıkladı. Bugün hâlâ faaliyet gösterse de birçok şubesini kapattı.

Buca di Beppo, klasik İtalyan mutfağını eğlenceli atmosferle birleştirerek popüler olmuştu. Ancak artan maliyetler, azalan müşteri sayısı ve pandemi etkisiyle 2024’te iflas etti. Yaklaşık 100 şubeden 40’a düştü.

ABD’nin en bilinen zincirlerinden Applebee’s de zor günler geçirdi. Markanın bazı franchise sahipleri –özellikle Apple Central ve Louisiana Apple– 2024’te iflas başvurusunda bulundu. Şirket, pandemi sonrası toparlanamayan bu işletmelere karşı dava açtı.

Sbarro, bir dönem alışveriş merkezlerinin sembolüydü. Ancak azalan mağaza trafiği zinciri iki kez iflasa sürükledi: 2011 ve 2014’te. Bugün yeniden yapılanan Sbarro, 2025 itibarıyla 800 şubeye ulaşarak ayakta kalmayı başardı.

Dickey’s Barbecue Pit franchise sahipleri ise yüksek maliyet baskısı nedeniyle peş peşe iflas etti. 2024’te Michigan’daki dört şubeyi işleten Smokin’ Dutchman Holdings iflas koruma başvurusu yaptı. 2025 itibarıyla bazı franchise sahipleri şirkete dava açtı.

2024’te iflas eden zincirlerden biri de BurgerFi oldu. 2020’de borsaya açılan ve kaliteli burger konseptiyle büyüyen marka, enflasyon ve artan maliyetler karşısında 17 kurumsal şubesini kapatmak zorunda kaldı.

World of Beer da 2024’te artan faiz oranları ve borçlar nedeniyle iflas etti. Şirket aynı yılın Aralık ayında yeniden yapılanarak ABD genelinde 25 şube ile faaliyetlerine devam etti.

Rubio’s Coastal Grill, meşhur balık tacolarıyla tanınıyordu. Ancak pandemi ve ekonomik baskılar sonucu 2020 ve 2024’te iki kez iflas etti. Bugün 100’ün altında şubeyle küçülerek ayakta kalmaya çalışıyor.

İtalyan zincirleri Bravo! Italian Kitchen ve Brio Italian Grille, 2025’te yeniden iflas etti. Artan rekabet ve düşen harcamalar, iki markayı toplamda 56 şubeye kadar düşürdü.

Son olarak, On the Border Mexican Grill & Cantina, 2025’te 25 milyon dolarlık borçla iflas etti. 150 şubelik dev zincir, bugün ABD’de 60’tan az lokasyonla faaliyet gösteriyor. Zincirin yeni sahibi olarak Pappas Restaurants’ın seçildiği bildirildi.