Hava uyarı haritaları hazırlandı, onlarca santime ulaşacak kar örtüsü için düzenlemelere gidildi. ABD'nin ticari kalbi New York'un da dahil olduğu doğu yakasında çok büyük kar fırtınası bekleniyor. Bazı eyaletlerde valiler açıklama yaparak olağan üstü hal ilan etti ve zorunlu olmayan seyahatlere yasak getirildi.

Alınan önlemler dahilinde pazartesi günü için okullar tatil edilirken, adeta kentte olağanüstü hal hazırlıkları yapıldı. Bazı caddeler, otoyollar ve köprüler temel ve acil hizmetler dışındaki trafiğe kapatıldı.

KAR FIRTINASI İÇİN ÇÖP KAMYONLARI DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

New York belediye başkanı Zohran Mamdani hazırlıkların ne boyutta olduğunu ABD basınına anlattı. Başkan Mamdani, 2 binden fazla çöp kamyonunun kar küreme aracına dönüştürüldüğünü, ayrıca 700'den fazla tuzlama aracının da kentin sokaklarında buzlanmayla mücadele edeceğini anlattı. Yaşanan son büyük kar fırtınasında 19 kişi hayatını kaybetmişti.

VALİ, ULUSAL MUHAFIZLARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Belediyenin yanında merkezi yönetimden de fırtına önlemleri gelmeye başladı. New York Valisi Kathy Hochul yaklaşan fırtına sebebiyle ilan edilen olağan üstü hal için 100 ulusal muhafız üyesini göreve çağırdı. Vali, "Bunun yıllarca tekrarının yaşanması zor" sözleriyle beklenen fırtınanın boyutlarını tarif etti.

CİDDİYE ALIN, KENT KARANLIKTA KALACAK

Massachusetts Valisi Maura Healey, 200 ulusal muhafızı fırtınaya karşı sokaklarda görevlendirildi. Vali, yaptığı açıklamada "Maalesef büyük elektrik kesintileri ve devrilmiş ağaçlar görmeyi bekliyoruz. Bu büyük bir fırtına, bunu ciddiye almalısınız" dedi.

3900 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Fırtına nedeniyle binlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi ve büyük havayolları, yolcuların ek ücret ödemeden yeniden rezervasyon yapmalarına olanak tanıyan muafiyetler yayınladı.

Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre , Pazar günü ABD'de 3.900'den fazla uçuş iptal edildi; en fazla iptal edilen uçuşlar New York metropol bölgesi, Boston, Philadelphia ve Washington DC bölgesindeki havalimanlarında gerçekleşti.