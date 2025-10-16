Uygulanan fahiş ÖTV ve KDV vergileri nedeniyle sigara fiyatlarına peş peşe zam yapılırken, son zam haberi Türkiye'de tütün pazarının en büyük firması olan Philip Morris grubundan geldi.



Firmanın ürettiği en ucuz sigara 95 liraya yükselirken, pazarda en fazla talep gören ürünleri ise 100 ve 105 TL'den satışa sunulacak.

YENİ ZAMLAR YOLDA



Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu" ifadelerini kullandı.



Philip Morris grubunun yanı sıra rakip tütün üreticilerinin de zamlı fiyatlarını bu hafta bitmeden ilan etmesi bekleniyor.