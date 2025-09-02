Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia, ikinci çeyrek sonuçlarıyla finans dünyasını adeta salladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirime göre şirketin rekor gelirlerinin neredeyse yarısı sadece iki büyük müşteriden geldi.

2 MÜŞTERİ GELİRİ ZİRVEYE TAŞIDI

SEC’e sunulan belgelere göre Nvidia’nın 27 Temmuz’da sona eren ikinci çeyrek gelirlerinin yüzde 23’ü “Müşteri A”, yüzde 16’sı ise “Müşteri B” kod adı verilen kurumsal alıcılardan elde edildi. Yani toplamda yaklaşık yüzde 40’lık dev bir pay bu iki müşteriden geldi.

Şirket, söz konusu müşterilerin kimliğini açıklamazken bunların büyük kurumsal alıcılar, orijinal ekipman üreticileri veya sistem entegratörleri olduğu ifade edildi.

AYLARDIR ŞİRKETE PARA AKITIYORLAR

Nvidia’nın gelir patlaması sadece ikinci çeyrekle sınırlı değil. İlk çeyrek verilerinde de “Müşteri A”nın yüzde 20, “Müşteri B”nin ise yüzde 15 oranında katkı sağladığı kaydedildi.

Şirketin Mali İşler Direktörü Nicole Kress daha önce yaptığı bir açıklamada, büyük bulut hizmet sağlayıcılarının Nvidia’nın veri merkezi gelirlerinin yarısını oluşturduğunu belirtmişti. Veri merkezi gelirleri ise Nvidia’nın toplam gelirlerinin yüzde 88’ine denk geliyor.

REKOR KIRILDI

Nvidia, ikinci çeyrek sonunda 46,7 milyar dolarlık net gelir açıkladı. Bu rakam, teknoloji sektöründe yeni bir rekor anlamına gelirken, şirketin piyasa hakimiyetini de pekiştirdi.