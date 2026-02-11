Karar, şirketin 2025 yılı performansında görülen gerilemenin ardından geldi. Heineken, 2025’in son çeyreğinde bira satış hacimlerinin yıllık bazda yüzde 1,7 düştüğünü bildirdi. Yıl genelinde ise hacimlerde yüzde 1,2’lik bir azalma kaydedildi.

Şirketin önemli pazarlarından Avrupa’da düşüş daha belirgin oldu. 2025 yılı boyunca Avrupa’daki bira hacimleri yüzde 3,4 geriledi. Bu tablo, küresel tüketici talebindeki zayıf görünümün sektör üzerindeki baskısını ortaya koyuyor.

Sektör analistleri, yaz aylarında ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek futbol Dünya Kupası’nın olası katkısına rağmen, bu yıl bira hacimlerinde yalnızca sınırlı bir büyüme bekliyor. Bu beklenti, sektör genelinde temkinli bir yaklaşımın öne çıktığını gösteriyor.

Heineken CEO’su Dolf van den Brink, “Bira piyasası koşulları için yakın vadeli beklentilerimizde ihtiyatlı kalıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Van den Brink’in görevini Mayıs ayı sonunda bırakacağı da açıklandı.